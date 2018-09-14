فيديو اشتباك بين نايف هزازي وعمار باحكيم مراسل دوري بلس (شاهد)‎

وقعت مشادة كلامية بين نايف هزازي لاعب نادي أحد السعودي، وعمار باحكيم مراسل “دوري بلس” عقب انتهاء مباراة الأهلي وأحد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

المشادة بدأت بعد أن ابدى هزازي استياؤه من اختياره عقب كل مباراة للحديث، ورد عليه عمار باحكيم بأنه ليس من اختاره، ولكنه وجده وقدره وطلب الحديث معه.

وقام عمار باحكيم بإحضار ورقة والتأكد على أنه اختار زهير العروبي ورائد الغامري، حتى وقت مشادة قوية بين الطرفين.

#نايف_هزازي نايف هزازي يقول لمراسل دوري بلس فيه لاعبين غيري مو كل مره تستدعوني انا..

عمار باحكيم جاب له الورقة وأسمه موب مكتوب فيها يقول اخذتك مجاملة لنادي أحد عشان ما يتغرم (المقابله كامله)???? pic.twitter.com/y96gMemqgY — FAWAZ.M (@faw_90) ١٤ سبتمبر ٢٠١٨

وحقق النادي الأهلي فوزه الأول هذا الموسم في الدوري السعودي لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه أحد بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية للمسابقة المحلية.

أحرز هدفي اللقاء، لاعب الرأس الأخضر دغانيني تافاريس ومهند عسيري من ضربة جزاء في الدقيقتين 35 و73 من زمن المباراة.

وشهدت المباراة طرد الإسباني ألكسيس رواناو لاعب أهلي جدة في الدقيقة 60 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، ارتقى الأهلي للمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما ظل أحد دون رصيد من النقاط في المركز الخامس عشر.

ويتصدر المسابقة فريق الشباب برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن النصر.