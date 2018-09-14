موعد مباراة الأهلي وأُحد اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يحل النادي الأهلي ضيفًا على منافسه أُحد، اليوم الجمعة، على إستاد الأمير محمد بن عبدالعزيز، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للموسم 2018/2019.

وتلعب مباراة الأهلي وأُحد الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة، 21:30 بتوقيت الإمارات.

وتبث المباراة على قناة KSA Sport 1، وتطبيق دوري بلس، بجانب قنوات “Test sport HD”.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز الأول بعد أن تعادل 1/1 مع التعاون في الجولة الأولى.

وفي المقابل خسر أُحد 1/2 أمام النصر في اللحظات الأخيرة من المباراة.

ولم يسبق أن حقق أُحد أي فوز على الأهلي في 8 مباريات سابقة بين الفريقين، إذ فاز الأهلي 7 مرات، في حين تعادلا مرة وحيدة، وكان أكبر فوز للأهلي بنتيجة 8/0 في نوفمبر 2009.

وافتتحت منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي أمس الخميس، بفوز الاتفاق 3/1 على الباطن، وتعادل الحزم 1/1 مع التعاون، وتعادل الفتح سلبيًا مع الوحدة.