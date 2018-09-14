هدف مباراة الأهلي وأُحد.. جانيني تفاريس يتقدم لـ”الراقي” (فيديو)

تقدم جانيني تفاريس لاعب النادي الأهلي السعودي بهدف لصالح فريقه في شباك أُحد، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان.

وقابل تفاريس كرة ارتدت من القائم وأودعها في المرمى.

#الاهلي_احد هدف الأهلي الأول عن طريق دجانيني .. رأسية عمر السومة ???? pic.twitter.com/GjPB2oQB4J — أهداف اليوم (@AhdafAlYoum18) ١٤ سبتمبر ٢٠١٨

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على منافسه أُحد، اليوم الجمعة، على إستاد الأمير محمد بن عبدالعزيز، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للموسم 2018/2019.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز الأول بعد أن تعادل 1/1 مع التعاون في الجولة الأولى.

وفي المقابل خسر فريق أُحد 1/2 أمام النصر في اللحظات الأخيرة من المباراة.

ولم يسبق أن حقق أُحد أي فوز على الأهلي في 8 مباريات سابقة بين الفريقين، إذ فاز الأهلي 7 مرات، في حين تعادلا مرة وحيدة، وكان أكبر فوز للأهلي بنتيجة 8/0 في نوفمبر 2009.