نادي النصر يتخطى الفيصلي والشباب يقلب تأخره أمام الفيحاء إلى فوز بالدوري السعودي (فيديو)

نادي النصر يتخطى الفيصلي والشباب يقلب تأخره أمام الفيحاء إلى فوز بالدوري السعودي (فيديو)

فوز متتالٍ للنصر والشباب.

المصدر: فريق التحرير

حقق فريقا النصر والشباب، اليوم الجمعة، الانتصار الثاني على التوالي في الدوري السعودي لكرة القدم.

وتغلب النصر على ضيفه الفيصلي بهدفين لهدف، في الجولة الثانية للمسابقة المحلية.

أحرز ثنائية النصر، يحيى الشهري والبرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا في الدقيقتين 19 و63، بينما جاء هدف الفيصلي الوحيد عن طريق الكولومبي دييغو كالديرون في الدقيقة 27.

بذلك، ارتفع رصيد النصر إلى 6 نقاط في الوصافة، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند نقطة واحدة في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة ثانية، تغلب الشباب على مضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل ثلاثية الشباب، البرازيلي آرثر كروز، والروماني كونستانتين بوديسكو وناصر الشمراني في الدقائق 60 و79 و90، بينما جاء هدف الفيحاء الوحيد عبر فاليريكا جامان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 47.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الشباب إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما تذيل الفيحاء الترتيب بلا رصيد من النقاط.

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