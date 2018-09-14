نادي النصر يتخطى الفيصلي والشباب يقلب تأخره أمام الفيحاء إلى فوز بالدوري السعودي (فيديو)

حقق فريقا النصر والشباب، اليوم الجمعة، الانتصار الثاني على التوالي في الدوري السعودي لكرة القدم.

وتغلب النصر على ضيفه الفيصلي بهدفين لهدف، في الجولة الثانية للمسابقة المحلية.

أحرز ثنائية النصر، يحيى الشهري والبرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا في الدقيقتين 19 و63، بينما جاء هدف الفيصلي الوحيد عن طريق الكولومبي دييغو كالديرون في الدقيقة 27.

الهدف الأول لنادي #النصر عن طريق اللاعب يحيى الشهري في الدقيقة 18

النصر 1 : 0 الفيصلي#دوري_بلس pic.twitter.com/pbf0rXeF3s — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٤ سبتمبر ٢٠١٨

???? الهدف الأول لنادي #الفيصلي عن طريق اللاعب دييغو كالديرون في الدقيقة 27

النصر 1 : 1 الفيصلي#دوري_بلس pic.twitter.com/glImHPYX3A — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٤ سبتمبر ٢٠١٨

???? الهدف الثاني لنادي #النصر عن طريق اللاعب جوليانو في الدقيقة 63

النصر 2 : 1 الفيصلي#دوري_بلس pic.twitter.com/lDYvb9AkQq — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٤ سبتمبر ٢٠١٨

بذلك، ارتفع رصيد النصر إلى 6 نقاط في الوصافة، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند نقطة واحدة في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة ثانية، تغلب الشباب على مضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل ثلاثية الشباب، البرازيلي آرثر كروز، والروماني كونستانتين بوديسكو وناصر الشمراني في الدقائق 60 و79 و90، بينما جاء هدف الفيحاء الوحيد عبر فاليريكا جامان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 47.

???? الهدف الأول لنادي #الفيحاء عن طريق اللاعب فاليرسيا غامان (بالخطأ في مرماه) في الدقيقة 47

الفيحاء 1 : 0 الشباب#دوري_بلس pic.twitter.com/sxGnVvKR4I — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٤ سبتمبر ٢٠١٨

???? الهدف الأول لنادي #الشباب عن طريق اللاعب آرثر كايكي في الدقيقة 60

الفيحاء 1 : 1 الشباب#دوري_بلس pic.twitter.com/OAtIEVhpCP — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٤ سبتمبر ٢٠١٨

???? الهدف الثاني لنادي #الشباب عن طريق اللاعب بوديسكو في الدقيقة 80

الفيحاء 1 : 2 الشباب#دوري_بلس pic.twitter.com/suUmyT6u53 — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٤ سبتمبر ٢٠١٨

???? الهدف الثالث لنادي #الشباب عن طريق اللاعب ناصر الشمراني في الدقيقة 96

الفيحاء 1 : 3 الشباب#دوري_بلس pic.twitter.com/jUoMZ6V1ul — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٤ سبتمبر ٢٠١٨

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الشباب إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما تذيل الفيحاء الترتيب بلا رصيد من النقاط.