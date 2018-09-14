أهداف مباراة النصر والفيصلي.. (2/1) للعالمي (فيديو)

تقدم يحيى الشهري لاعب وسط نادي النصر بهدف لصالح فريقه في شباك الفيصلي، خلال مباراة الفريقين في الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وقابل الشهري كرة سقطت من أيدي حارس الفيصلي، وأودع الكرة في الشباك خلال الدقيقة 18.

الهدف الأول لنادي #النصر عن طريق اللاعب يحيى الشهري في الدقيقة 18

النصر 1 : 0 الفيصلي#دوري_بلس pic.twitter.com/pbf0rXeF3s — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٤ سبتمبر ٢٠١٨

وتعادل دييغو كالديرون مهاجم الفيصلي لفريقه في الدقيقة 26 من رأسية قوية.

???? الهدف الأول لنادي #الفيصلي عن طريق اللاعب دييغو كالديرون في الدقيقة 27

النصر 1 : 1 الفيصلي#دوري_بلس pic.twitter.com/glImHPYX3A — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٤ سبتمبر ٢٠١٨

وأحرز جوليانو الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 62 من تسديدة مباشرة إثر عرضية نور الدين مرابط.

???? الهدف الثاني لنادي #النصر عن طريق اللاعب جوليانو في الدقيقة 63

النصر 2 : 1 الفيصلي#دوري_بلس pic.twitter.com/lDYvb9AkQq — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٤ سبتمبر ٢٠١٨

ويسعى النصر لتحقيق فوزه الثاني في المسابقة، بعد أن افتتح مبارياته للموسم الجديد بفوز صعب على أحد في اللحظات الأخيرة من المباراة.

في حين يسعى الفيصلي لتحقيق الفوز، بعد تعادله 2/2 أمام الباطن رغم أنه كان متقدمًا 2/0.

يشار إلى أن آخر فوز للفيصلي على النصر يعود إلى فبراير 2007، عندما فاز 5/4 بركلات الترجيح عقب تعادلهما 1/1، ومنذ ذلك الحين لعبا 16 مباراة، فاز النصر في 8 مباريات، مقابل 8 مباريات انتهت بالتعادل.