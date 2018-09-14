موعد مباراة النصر والفيصلي اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يخوض نادي النصر ثاني مبارياته في الدوري السعودي، اليوم الجمعة، عندما يستضيف منافسه الفيصلي، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وتقام مباراة النصر والفيصلي الساعة 18:40 بتوقيت مكة المكرمة، 17:40 بتوقيت القاهرة، 19:40 بتوقيت الإمارات.

وتبث المباراة على قناة KSA Sport 1، وتطبيق دوري بلس، بجانب قنوات “Test sport HD”.

ويسعى النصر لتحقيق فوزه الثاني في المسابقة بعد أن افتتح مبارياته للموسم الجديد بفوز صعب على أحد في اللحظات الأخيرة من المباراة.

في حين يسعى الفيصلي لتحقيق الفوز عد تعادله 2/2 أمام الباطن رغم أنه كان متقدمًا 2/0.

يشار إلى أن آخر فوز للفيصلي على النصر يعود إلى فبراير 2007، عندما فاز 5/4 بركلات الترجيح عقب تعادلهما 1/1، ومنذ ذلك الحين لعبا 16 مباراة، فاز النصر في 8 مباريات، مقابل 8 مباريات انتهت بالتعادل.