رسميًا.. استمرار الدوري السعودي خلال بطولة كأس الأمم الآسيوية (صورة)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، استمرار بطولة الدوري المحلي خلال مشاركة المنتخب الأول في كأس الأمم الآسيوية 2019 في الإمارات مطلع العام المقبل.

وقال الاتحاد السعودي في بيان نشره على حسابه في موقع “تويتر”: “يؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم استمرار مسابقاته خلال الفترة المقبلة بما في ذلك نهائيات كأس أمم آسيا للمنتخبات المقامة في يناير 2019، والتي ستستمر خلالها مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين دون توقف، وهو القرار الذي اتخذه الاتحاد قبل انطلاق الموسم ووضع جدولته المعلنة وفقًا لذلك”.

وأضاف البيان “ويوضح الاتحاد السعودي بأنه خلال هذه الفترة سيتم السماح بمشاركة 8 لاعبين أجانب، وسيتكفل برواتب لاعبي الأندية المنضمين للمنتخب الوطني”.

وختم البيان “الاتحاد السعودي إذ يعلن ذلك فإنه يؤكد بأن قراره قد اتخذ منذ إعلان جدول المسابقة، ولن يلتفت لكل ما يثار حول ذلك قبولًا أو رفضًا، ولن يتأثر بما يتم طرحه، مشددًا على ضرورة التزام الأندية ومسؤوليها بما يصدر عن الاتحاد ولجانه دون محاولات التأثير بشكل أو آخر على قراراته التي ستظل بمنأى عن الأهواء والميول”.

واشتعل الجدل بين مشجعي الأندية قبل أيام حول اتجاه الاتحاد السعودي لاستمرار بطولة الدوري السعودي خلال مشاركة المنتخب في كأس آسيا 2019.

ويشارك المنتخب السعودي في كأس آسيا 2019 ضمن المجموعة الخامسة التي تضم قطر ولبنان وكوريا الشمالية.

وتبدأ بطولة الأمم الآسيوية يوم 5 يناير، وتلعب المباراة النهائية يوم 1 فبراير.

ويسعى المنتخب السعودي للتتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ آخر لقب أحرزه العام 1996.