أسباب إقالة سامي الجابر من رئاسة نادي الهلال السعودي وتعيين الأمير محمد بن فيصل‎‎

أصدر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، قرارًا مفاجئًا بإعفاء سامي الجابر رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، وتكليفه مستشارًا للهيئة العامة للرياضة، ومسؤولًا عن العلاقات الدولية.

كما تم تكليف الأمير محمد بن فيصل رئيسًا لمجلس إدارة نادي الهلال.

وجاء قرار إعفاء سامي الجابر بعد نحو 6 أشهر على تعيينه في أبريل الماضي.

ولم يكشف تركي آل الشيخ أسباب إعفاء سامي الجابر من منصبه، لكن تردد أن لذلك علاقة بإمكانية مغادرة نواف العابد صفوف الزعيم في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وقالت صحيفة “الاقتصادية” إن خالد البلطان، الرئيس الجديد لنادي الشباب، نجح في إقناع العابد بالانضمام للنادي.

وخسر العابد مقعده في التشكيلة الأساسية للهلال، بعد إصابته في مران الفريق، مطلع الموسم الحالي، حيث خضع لبرنامج تأهيلي، تأهبًا للمشاركة في تدريبات الهلال.

لكن العابد نشر صورة عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام”، أمس الأربعاء، وهو مرتدٍ قميص فريقه الأزرق، وهو ما اُعتبر نفيًا لمغادرة الزعيم.

وكتب آل الشيخ عن ذلك في تويتر: “نواف لن يجبرك أحد على ترك ناديك.. ولن نترك موهبة مثلك بعيدة عن الملعب لأسباب غير مفهومة، أنت نجم والمنتخب بحاجة لخدماتك. سألتقيك حينما أعود.. لا بد أن يعرف جمهور الهلال أن العابد تحامل على إصابته من أجل الفريق في آسيا، وهذا أثّر على فقدانه المشاركة في بطولة كأس العالم”.

نواف لن يجبرك أحد على ترك ناديك … ولن نترك موهبة مثلك بعيدة عن الملعب لأسباب غير مفهومة، أنت نجم والمنتخب بحاجة لخدماتك.

سألتقيك حينما أعود ..

لابد أن يعرف جمهور الهلال أن العابد تحامل على إصابته من أجل الفريق في آسيا وهذا أثر على فقدانه المشاركة في بطولة كأس العالم. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٢ سبتمبر ٢٠١٨

وعلّق العابد على تغريدة آل الشيخ: “خدمت الهلال، وقدّمني للجمهور، ولن أنسى فضله، وسأكون مع أي قرار يخدم النادي ويحقق مصلحته قبل كل شيء”.

خدمت الهلال، وقدمني للجمهور، ولن انسى فضله، وسأكون مع أي قرار يخدم النادي ويحقق مصلحته قبل كل شيء — نواف العابد (@nawaf__alAbid24) ١٢ سبتمبر ٢٠١٨

وخلال فترة رئاسة سامي الجابر لنادي الهلال تُوِّج الزعيم بلقب الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي، كما تعاقد مع نجوم بمبالغ كبيرة وأبرزهم النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن (عموري).

وكان آخر قرارات سامي الجابر صرف مكافأة بـ 50 ألف ريال لكل لاعب بعد تتويجه بكأس السوبر السعودي، وذلك قبل نحو 48 ساعة على مواجهة الرائد في الدوري السعودي.

وتباينت ردود فعل مشجعي الهلال على إعفاء سامي الجابر من منصبه بين مؤيد ومعارض.

وقال حساب باسم فهد لابورتا: “كرئيس وفي فترة بسيطة صنع هلال عظيم، وكوّن مجموعة عظيمة وسيجني الهلال ثمارها في آخر الدوري .. شكرًا يا أبو عبدالله على كل شيء عدا مشكلتك مع العابد! كرئيس للهلال كنت ناجحًا في فترتك، تعاملك مع العابد فشلت به وهو سبب رحيلك”.

كما قال حساب باسم الدحمي: “سامي عقلية رياضية كبيرة وعالمية وفوق مستوى اللي عندنا كلهم، والحمدلله جا وأثبت للكل هالشي بمدرب عالمي ولاعبين الكل يتمناهم.. وأهم ما في هذا كله ما دخل بسوالف تكرهنا فيه زي ما كرهنا غيره الحمدلله.. الله يوفقك يابو عبدالله وشكرًا”.

وقال حساب باسم سعد الزهراني: إعفاء سامي الجابر أتوقع سامي ظُلم كثيرًا في هذا القرار وأتوقع ماله أيد بقرار إعفاءه! جلب عموري اللي كان بعيد كل البعد عن الهلال تعاقد مع جيسوس ومع قوميز وأسماء كبيرة لهلالنا بصمة سامي كانت واضحة فالدوري وباقي المسابقات! كفيت ووفيت يالأسطورة ستبقى في قلب كل هلالي”.

وسخر حساب باسم مريم العالمية من إعفاء الجابر وقالت: إنجازات السنتورة سامي الجابر: انطرد من الجهاز الإداري في الهلال، انطرد من تدريب الهلال، انطرد من تدريب الشباب، انطرد من تدريب الوحدة الإماراتي، انطرد من رئاسة الهلال، انطرد من التجول في الأندية قبل مايبدا”.

كرئيس و في فترة بسيطة صنع هلال عظيم ، وكون مجموعة عظيمة و سيجني الهلال ثمارها في اخر الدوري .. شكرا يا ابو عبدالله على كل شيء عدا مشكلتك مع العابد !

كرئيس للهلال كنت ناجح في فترتك

تعاملك مع العابد فشلت به وهو سبب رحيلك

وداعا سامي ????#اعفاء_سامي_الجابر pic.twitter.com/37TuGGf8Z6 — فهد لابورتا (@fahad_laporta) ١٣ سبتمبر ٢٠١٨

سامي عقليه رياضيه كبيره وعالميه وفوق مستوى اللي عندنا كلهم، والحمدلله جا واثبت للكل هالشي بمدرب عالمي ولاعبين الكل يتمناهم.. واهم مافي هذا كله مادخل بسوالف تكرهنا فيه زي ماكرهنا غيره الحمدلله..

الله يوفقك يابو عبدالله وشكرًا ????#اعفاء_سامي_الجابر — الدحمي ، ???????? (@An_141a) ١٣ سبتمبر ٢٠١٨

#اعفاء_سامي_الجابر

أتوقع سامي ظُلم كثيراً في هذا القرار وأتوقع ماله أيد بقرار إعفاءه !

جلب عموري اللي كان بعيد كل البعد عن الهلال تعاقد مع جيسوس ومع قوميز وأسماء كبيرة لهلالنا

بصمة سامي كانت واضحة فالدوري وباقي المسابقات!

كفيت ووفيت يالأسطورة ستبقى في قلب كل هلالي????. pic.twitter.com/CpATN3C4Cr — شهد الزهراني. (@Iishahd_8) ١٣ سبتمبر ٢٠١٨