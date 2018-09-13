إعفاء سامي الجابر من رئاسة نادي الهلال السعودي وتكليف محمد بن فيصل بدلًا منه

قرر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، إعفاء سامي الجابر من منصبه كرئيس لنادي الهلال السعودي.

وتم تكليف الجابر بمنصب مستشار للهيئة العامة للرياضة، ومسؤول عن العلاقات الدولية.

وأعلن آل الشيخ تعيين محمد بن فيصل رئيسًا لمجلس إدارة نادي الهلال للموسم الرياضي الحالي.

وكتب آل الشيخ تغريدة على صفحته بموقع “تويتر”: “بصفتي رئيسًا للجنة الأولمبية، فقد تم إعفاء رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأخ سامي الجابر، وتكليفه مستشارًا للهيئة العامة للرياضة، ومسؤولًا عن العلاقات الدولية، كما تم تكليف أخي الأمير محمد بن فيصل رئيسًا لمجلس إدارة نادي الهلال، كل التوفيق لهما”.

بصفتي رئيساً للجنة الأولمبية فقد تم إعفاء رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأخ سامي الجابر، وتكليفه مستشاراً للهيئة العامة للرياضة، ومسؤولاً عن العلاقات الدولية،

كما تم تكليف أخي الأمير محمد بن فيصل رئيساً لمجلس إدارة نادي الهلال.

كل التوفيق لهما — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٣ سبتمبر ٢٠١٨

وكان تركي آل الشيخ أعلن تعيين سامي الجابر، لاعب الهلال السابق والمنتخب السعودي، رئيسًا لـ”الزعيم” في شهر أبريل الماضي.

ولم يذكر آل الشيخ أسباب إقالة الجابر من منصبه.