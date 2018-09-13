الاتفاق يهزم الباطن.. والوحدة يتعادل مع الفتح في الدوري السعودي (فيديو)

انتزع الاتفاق فوزًا مثيرًا على منافسه الباطن، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

وافتتح الاتفاق التسجيل بهدف عبر كريستيان جوانكا في الدقيقة 43، بتسديدة من داخل المنطقة، وأضاف الاتفاق الهدف الثاني عبر حسن جمال في الدقيقة 68، بعد تمريرة من فخرالدين بن يوسف.

وقلّص عزيز بوحدوز النتيجة للباطن بهدف في الدقيقة 74، ومن هجمة مرتدة سريعة سجل فخرالدين بن يوسف الهدف الثالث للاتفاق في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة 90 سجل حسن شراحيلي الهدف الثاني للباطن، لكن فريقه خسر 2/3.

ولحساب الجولة ذاتها تعادل الحزم مع التعاون 1/1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني بادر رودولفو الميدا بالتسجيل للحزم في الدقيقة 59، وتعادل ليندر تاوامبا للتعاون في الدقيقة 69.

كما تعادل الفتح سلبًا مع الوحدة.

???? الهدف الأول لنادي ⁧#الاتفاق⁩ عن طريق اللاعب كريستيان جوانكا في الدقيقة 43

الاتفاق 1 : 0 الباطن

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/N1sDuIdoqE — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٣ سبتمبر ٢٠١٨

???? الهدف الثاني لنادي #الاتفاق عن طريق اللاعب حسن الحبيب في الدقيقة 68

الاتفاق 2 : 0 الباطن#دوري_بلس pic.twitter.com/5nH19OuJf4 — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٣ سبتمبر ٢٠١٨

???? الهدف الاول لنادي #الباطن عن طريق اللاعب بوحدوز في الدقيقة 75

الاتفاق 2 : 1 الباطن#دوري_بلس pic.twitter.com/aG2YsaCVSh — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٣ سبتمبر ٢٠١٨

???? الهدف الثالث لنادي ⁧#الاتفاق⁩ عن طريق اللاعب فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 81

الاتفاق 3 : 1 الباطن

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/TSwBSTvmDN — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٣ سبتمبر ٢٠١٨

???? الهدف الثاني لنادي #الباطن عن طريق اللاعب حسن شراحيلي في الدقيقة 95

الاتفاق 3 : 2 الباطن#دوري_بلس pic.twitter.com/S0ByPFQW6a — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٣ سبتمبر ٢٠١٨

???? الهدف الأول لنادي ⁧#التعاون عن طريق اللاعب تاوامبا في الدقيقة 69

الحزم 1 : 1 التعاون

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/YCdq8Uen9B — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٣ سبتمبر ٢٠١٨