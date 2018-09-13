الدوري السعودي يستحدث جوائز أفضل مدرب ولاعب

أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قرارًا محفزًا للاعبين والأجهزة الفنية، بتقديم جوائز لأفضل لاعب ومدرب في كل جولة، بالإضافة إلى جائزة أفضل لاعب ومدرب في الشهر.

الجدير بالذكر، أن قرارًا مثل هذا سيكون مؤثرًا في البطولة التي باتت في المركز السادس عالميًا، من حيث قيمتها السوقية.

وسيحصل الفائزان بالأفضل في كل جولة، على مبلغ 10 آلاف ريال، فيما سيحصل الفائزان بنهاية الشهر على مبلغ 50 ألف ريال.

وتضم اللجنة الفنية التي ستقرر أسماء الفائزين، نقادًا رياضيين سعوديين وعربًا، وهم النقاد: عبداللطيف الحسيني، سعد الشهري، خالد الشنيف، عبدالعزيز الخالد، تركي السلطان، خالد بيومي، خالد طلعت، أحمد عفيفي، محمد عواد.