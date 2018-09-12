نواف العابد يُعلن رسميًا بقاءه في نادي الهلال السعودي وعدم الرحيل إلى الشباب (صورة)

أعلن نواف العابد، لاعب نادي الهلال السعودي، عن بقائه رسميًا داخل صفوف “الزعيم” وعدم الرحيل إلى نادي الشباب السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب العابد تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغر “تويتر” قال فيها: “ولدت لاعبًا في الهلال، عشت الفرح والانجاز مع الهلال، عرفت المنصات، ورفعت الذهب مع الهلال، وبيني وبين جمهور الهلال علاقة أبدية فكيف أترك الهلال !!”.

ولدت لاعبا في الهلال

عشت الفرح والانجاز مع الهلال

عرفت المنصات ورفعت الذهب مع الهلال

وبيني وبين جمهور الهلال علاقة ابدية فكيف اترك الهلال !! ????????????#نواف_العابد_هلالي — نواف العابد (@nawaf__alAbid24) September 12, 2018

وكانت صحيفة “الرياضية” كشفت أن خالد البلطان، رئيس نادي الشباب السعودي الجديد، أبرم أولى صفقات الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل، عقب ساعات قليلة من توليه المسؤولية رسميًا، بإتمام اتفاقه مع سامي الجابر، رئيس الهلال، على انتقال العابد إلى صفوف الشباب في يناير المقبل على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، مقدمًا عرضًا بقيمة 15 مليون ريال.

والعابد يرتبط بعقد مع الزعيم لمدة ثلاث سنوات مقبلة، من المقرر أن ينتهي في صيف 2021.

الجدير بالذكر أن علاقة العابد مع رئيس الهلال الحالي سامي الجابر تتسم بالجفاء، منذ أن كان مدربًا للفريق في 2014