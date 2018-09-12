نشر صورة على حسابه بقميص نادي الهلال السعودي.. هل قصد نواف العابد نفي تقارير انتقاله إلى الشباب؟

نشر نواف العابد، لاعب نادي الهلال السعودي، صورة له عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، يوم الأربعاء، وهو مرتدٍ قميص فريقه الأزرق، ما دفع البعض إلى التأكيد على أن اللاعب ينفي التقارير التي تحدثت عن رحيله إلى الشباب.

لاعب #الهلال نواف العابد عبر الانستقرام ???????? pic.twitter.com/nzo5vXYKLR — المدرج الهلالي 58 (@Almodrjalhilali) September 12, 2018

وإن تقارير لصحيفة “الرياضية” كشفت أن خالد البلطان، رئيس نادي الشباب السعودي الجديد، أبرم أولى صفقات الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل، عقب ساعات قليلة من توليه المسئولية رسميًا، بإتمام اتفاقه مع سامي الجابر، رئيس الهلال، على انتقال العابد إلى صفوف الشباب في يناير المقبل على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، مقدمًا عرضًا بقيمة 15 مليون ريال.

العابد يرتبط بعقد مع الزعيم لمدة ثلاث سنوات مقبلة، من المقرر أن ينتهي في صيف 2021.

وقد شددت صحيفة “الوئام” السعودية، وفقًا لمصادرها على أن “اللاعب لا يرغب في الانتقال خلال الفترة الحالية من صفوف الفريق الهلالي، طامحًا في العودة إلى تقديم مستويات متألقه بعد رجوعه من الإصابة”.

يذكر أن العابد عانى من غياب متكرر عن المشاركة مع الهلال في آخر 9 أشهر، بسبب إصابة في العضلة الضامة، ما تسبب في غيابه عن المشاركة مع الأخضر في كأس العالم روسيا 2018.