استقالة أحمد العقيل من رئاسة نادي الشباب السعودي وتكليف خالد البلطان بأعمال الرئيس

قدّم أحمد العقيل رئيس نادي الشباب السعودي استقالته من منصبه مساء اليوم الثلاثاء، دون ذكر أسباب.

وتمّ تكليف خالد البلطان رئيس النادي السابق، بإدارة شؤون النادي لمدة عام قادم.

وقال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية: “بصفتي رئيسًا للجنة الأولمبية العربية السعودية، تم قبول استقالة رئيس نادي الشباب أحمد العقيل، مع شكره على ما قدمه في المرحلة الماضية”.

وأضاف: “تم تكليف أخي خالد البلطان برئاسة النادي مدة عام مع تمنياتي له بالتوفيق”.

بصفتي رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية، تم قبول استقالة رئيس نادي الشباب أحمد العقيل، مع شكره على ما قدمه في المرحلة الماضية.

وقد تم تكليف أخي خالد البلطان برئاسة النادي لمدة عام

مع تمنياتي له بالتوفيق.. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

وكتب العقيل على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”: “تقدمت باستقالتي لمعالي المستشار تركي آل الشيخ هذا اليوم من رئاسة مجلس إدارة نادي الشباب شاكرًا له ما قدم من دعم للنادي جنبه الكثير من القضايا والصعوبات وسأظل ابن من أبناء النادي ولن أتوان في خدمة النادي في جميع المجالات”.

تقدمت باستقالتي لمعالي المستشار تركي ال الشيخ هذا اليوم من رئاسة مجلس إدارة نادي الشباب شاكراً له ماقدم من دعم للنادي جنبه الكثير من القضايا والصعوبات وسأظل ابن من أبناء النادي ولن اتوانا في خدمة النادي في جميع المجالات — أحمد العقيل (@a7md_38el) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

يذكر أن الجمعية العمومية لنادي الشباب السعودي قررت في نوفمبر من العام الماضي تنصيب أحمد العقيل رئيسًا للنادي في دورته الجديدة، لأربع سنوات قادمة.

ويضم مجلس إدارة النادي في عضويته كل من: ناصر بن عبدالله السبيعي، خالد بن سعد آل ثنيان، تركي بن عبدالرحمن الفرج، عامر بن عبدالله القريني، طارق بن راشد اليوسف، عبدالملك بن عبدالعزيز الثميري، أحمد بن صالح البريكي.