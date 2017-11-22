تنصيب أحمد العقيل رئيسًا لنادي الشباب لأربع سنوات (صور وفيديو)

أعلن نادي الشباب السعودي تنصيب أحمد العقيل رئيسًا للنادي في دورته الجديدة، لأربع سنوات قادمة.

وعقد نادي الشباب، مساء اليوم الأربعاء، جمعيته العمومية (غير العادية)، وذلك بحضور سعد بن عبد الله الرويس، نائب مدير عام شؤون الأندية في الهيئة العامة للرياضة، وعادل عسيري، مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة في منطقة الرياض، وأعضاء الجمعية العمومية، إذ تم تنصيب أحمد العقيل رئيسًا للنادي بالتزكية لمدة أربع سنوات.

ويضم مجلس إدارة النادي في دورته الجديدة عضوية كل من: ناصر بن عبد الله السبيعي، خالد بن سعد آل ثنيان، تركي بن عبد الرحمن الفرج، عامر بن عبد الله القريني، طارق بن راشد اليوسف، عبد الملك بن عبد العزيز الثميري، أحمد بن صالح البريكي.

من جهة أخرى، اختتم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، دانييل كارينيو، مساء اليوم، استعدادات الفريق على ملعب النادي الرديف، وذلك تأهبًا لمواجهة فريق الفيحاء يوم غدٍ الخميس، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي الممتاز.

واكتفى المدرب في مرانه الأخير بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة، بقيادة مدرب اللياقة غوانزاليس، وذلك قبل أن يختتم حصته التدريبية بتمارين ترفيهية خفيفة، وقف من خلالها على جهوزية اللاعبين للقاء.