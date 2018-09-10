المنتخب السعودي يتعادل مع بوليفيا استعدادًا لكأس الأمم الآسيوية 2019 (فيديو)

فرّط المنتخب السعودي في تقدمه 2/0 في أول 12 دقيقة، ليتعادل 2/2 مع ضيفه البوليفي، في إطار استعداداته للمشاركة في كأس الأمم الآسيوية 2019.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد تقدم المنتخب السعودي مبكرًا عبر يحيى الشهري في الدقيقة السابعة، بعدما سدد كرة مرتدة من حارس بوليفيا.

وضاعف سالم الدوسري النتيجة للمنتخب السعودي من ركلة جزاء في الدقيقة 12، ليجعل النتيجة 2/0.

وانقلبت النتيجة بعد أن قلّص خاسمتاني كامبوس النتيجة لبوليفيا بهدف رائع من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 35.

في حين سجّل مارسيلو مارتينيز هدف التعادل لبوليفيا في الدقيقة 82.

وتأتي مباراة منتخب السعودية وبوليفيا ضمن استعدادات الأخضر لنهائيات كأس الأمم الآسيوية 2019 في الإمارات

ويشارك المنتخب السعودي في كأس آسيا 2019 ضمن المجموعة الخامسة التي تضم قطر ولبنان وكوريا الشمالية.

ويسعى المنتخب السعودي للتتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ آخر لقب أحرزه العام 1996.

قووووووول ثاني لسالم السعودية 2 : 0 بوليفيا#السعودية_بوليفيا

via: @Artreum pic.twitter.com/nTwLN1IoYA — اهداف كرة القدم (@WTM2K19_) ١٠ سبتمبر ٢٠١٨