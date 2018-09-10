أهداف مباراة السعودية وبوليفيا.. 2/2 (فيديو)

أهداف مباراة السعودية وبوليفيا.. 2/2 (فيديو)

هدفان في 12 دقيقة للسعودية

المصدر: فريق التحرير

تقدم يحيى الشهري بالهدف الأول لمنتخب بلاده السعودية في المباراة التي تجمعه مع ضيفه البوليفي، على إستاد الأمير فيصل بن فهد، في إطار استعدادات الأخضر لنهائات كأس الأمم الآسيوية 2019.

وجاء هدف يحيى الشهري في الدقيقة السابعة من المباراة.

وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني للسعودية، بعدما سدد ركلة جزاء صدها الحارس وارتدت إليها ليسجلها في الدقيقة 12.

وقلص خاسمتاني كامبوس النتيجة لبوليفيا بهدف في الدقيقة 35، عبر ركلة حرة مباشرة.

ونجح المنتخب البوليفي في تحقيق التعادل بهدف من ركلة جزاء عبر مارسيلو مارتينيز في الدقيقة 82.

وتأتي مباراة منتخب السعودية وبوليفيا ضمن استعدادت الأخضر لنهائيات كأس الأمم الآسيوية 2019 في الإمارات

ويشارك المنتخب السعودي في كأس آسيا 2019 ضمن المجموعة الخامسة التي تضم قطر ولبنان وكوريا الشمالية.

ويسعى المنتخب السعودي للتتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ آخر لقب أحرزه العام 1996.

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