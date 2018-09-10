أهداف مباراة السعودية وبوليفيا.. 2/2 (فيديو)

تقدم يحيى الشهري بالهدف الأول لمنتخب بلاده السعودية في المباراة التي تجمعه مع ضيفه البوليفي، على إستاد الأمير فيصل بن فهد، في إطار استعدادات الأخضر لنهائات كأس الأمم الآسيوية 2019.

وجاء هدف يحيى الشهري في الدقيقة السابعة من المباراة.

وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني للسعودية، بعدما سدد ركلة جزاء صدها الحارس وارتدت إليها ليسجلها في الدقيقة 12.

وقلص خاسمتاني كامبوس النتيجة لبوليفيا بهدف في الدقيقة 35، عبر ركلة حرة مباشرة.

ونجح المنتخب البوليفي في تحقيق التعادل بهدف من ركلة جزاء عبر مارسيلو مارتينيز في الدقيقة 82.

مباراة ودية| { السعودية 1 × 0 بوليفيا } – هدف السعودية الأول .. #السعوديه_بوليفيا pic.twitter.com/Z9eKbxIF8Z — أهداف المباريات (@LiveGoal01) ١٠ سبتمبر ٢٠١٨

مباراة ودية| { السعودية 2 × 0 بوليفيا } – هدف السعودية الثاني .. #السعوديه_بوليفيا pic.twitter.com/aYdHB8iyRx — أهداف المباريات (@LiveGoal01) ١٠ سبتمبر ٢٠١٨

هدف اول بوليفي السعودية 2 : 1 بوليفيا#السعودية_بوليفيا

via: @Artreum pic.twitter.com/EPKfhbaHBI — اهداف كرة القدم (@WTM2K19_) ١٠ سبتمبر ٢٠١٨

وتأتي مباراة منتخب السعودية وبوليفيا ضمن استعدادت الأخضر لنهائيات كأس الأمم الآسيوية 2019 في الإمارات

ويشارك المنتخب السعودي في كأس آسيا 2019 ضمن المجموعة الخامسة التي تضم قطر ولبنان وكوريا الشمالية.

ويسعى المنتخب السعودي للتتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ آخر لقب أحرزه العام 1996.