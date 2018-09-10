القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبوليفيا اليوم‎

ينتظر الجمهور مباراة المنتخب السعودي ضد بوليفيا، مساء اليوم الاثنين، في مباراة ودية ضمن تحضيرات الأخضر لكأس آسيا 2019، حيث يطل عليهم لأول مرة منذ مشاركته في كأس العالم.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب خوان أنطونيو بيتزي، على بعض الوجوه الجديدة، يتقدمها المهاجم هارون كمارا هداف منتخب الشباب لأول مرة، بجانب أسامة الخلف وحمد المنصور وعبد الرحمن العبود.

وخرجت السعودية من دور المجموعات في كأس العالم بعد الخسارة من روسيا وأوروغواي، قبل أن تفوز 2-1 على مصر.

تشاهدون اليوم عبر شاشة #KSA_SPORTS السعودية ???? بوليفيا

⏱ 8:15 م بصوت المعلق:

فهد العتيبي @FhadOtaibi pic.twitter.com/Su8S7E89hZ — KSA SPORTS (@riyadiyatv) September 10, 2018

وتقام مباراة السعودية ضد بوليفيا، في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والـ7:15 بتوقيت القاهرة على استاد الأمير فيصل بن فهد.

وستذاع عبر قناة “1 KSA SPORTS” بتعليق مميز من فهد العتيبي، وأيضًا عبر قنوات وتطبيق “دوري بلس”.