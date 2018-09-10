موعد مباراة السعودية وبوليفيا الودية اليوم والقنوات الناقلة

يصطدم المنتخب السعودي بنظيره البوليفي، مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن معسكره الإعدادي، تحضيرًا للمشاركة في ‫كأس آسيا‬ 2019، والتي ستحتضن منافساتها العاصمة الإماراتية أبوظبي يناير المقبل.

وكان المنتخب السعودي واجه بوليفيا تاريخيًا لمرتين، الأولى في مباراة ودية وانتهت بهدف لبوليفيا، والمباراة الثانية كانت في بطولة القارات وانتهت بالتعادل السلبي.

يُذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية، السعودية تركي آل الشيخ، وجّه بدخول الجماهير مجانًا لهذا اللقاء.

وتعد تلك المباراة، هي المباراة الودية الأولى للأخضر بعد كأس العالم 2018 بروسيا، والذي شهد أداءً متباينًا من السعودية في مبارياتها ضد روسيا وأوروغواي والفوز على مصر.

تشاهدون اليوم عبر شاشة #KSA_SPORTS السعودية ???? بوليفيا

⏱ 8:15 م بصوت المعلق:

فهد العتيبي @FhadOtaibi pic.twitter.com/Su8S7E89hZ — KSA SPORTS (@riyadiyatv) September 10, 2018

ومن المقرر أن تُلعب المباراة اليوم في تمام الساعة الثامنة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة والربع بتوقيت القاهرة.

وسوف تُذاع المباراة على القنوات الرياضية السعودية “KSA SPORTS” على النايل سات والعرب سات، ويعلق عليها فهد العتيبي، وأيضًا عبر قنوات وتطبيق “دوري بلس”.