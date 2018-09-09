سعيد المولد: المنتخب السعودي مرشح بقوة للحصول على كأس آسيا 2019

شدَّد الدولي السعودي سعيد المولد، على أن منتخب بلاده أحد المرشحين بقوّة للحصول على كأس آسيا 2019، معتبرًا أن ذلك يزيد الضغوط على اللاعبين.

وقال المولد في تصريحات صحفية من معسكر المنتخب السعودي بالرياض: “كأس العالم صفحة وطويت، صحيح أن نتيجة الافتتاح كانت سلبية، خاصة أن الجمهور توقع منا أن نحقق الفوز، لكن الأمر الجيد أننا أنهينا مشاركتنا بأداء مميز أمام مصر، والآن نحن في مرحلة جديدة وهي كأس آسيا”.

وأضاف: “نطمح في الظهور بصورة جيّدة في النهائيات، فهذه أكبر بطولة على مستوى القارّة، ونحن متفائلون ومتحمسون لخوض المنافسات”.

وتابع لاعب النادي الأهلي: “السعودية معروفة في القارة، لها تاريخها ووزنها ووضعها، وسبق أن حققت البطولة 3 مرات، ونحن بطبيعة الحال أحد المنتخبات المرشحة لحصد اللقب في الإمارات، وهو ما يزيد الضغوط علينا”.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره البوليفي على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وديًا غدًا الاثنين، إذ قرَّر بيتزي إغلاق الحصة التدريبية، على أن يتحدث إعلاميًا عبر منطقة “مكس زون” بعد نهاية الحصة.