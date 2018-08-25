أهداف مباراة الأهلي والمحرق.. سعيد المولد وعمر السومة يتقدمان للراقي (فيديو)

أهداف مباراة الأهلي والمحرق.. سعيد المولد وعمر السومة يتقدمان للراقي (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

سجل سعيد المولد الهدف الأول للنادي الأهلي السعودي في مباراته أمام المحرق البحريني، على إستاد البحرين الوطني، لحساب منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية الأبطال.

واستقبل المولد الكرة بصدره قبل أن يسدد بقوة في مرمى المحرق في الدقيقة 64.

وأضاف المهاجم السوري عمر السومة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 83، بعدما توغل داخل المنطقة وسدد بيمناه.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين يوم 24 سبتمبر المقبل على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

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