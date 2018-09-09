الموعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد بوليفيا‎

يصطدم المنتخب السعودي بنظيره البوليفي، مساء غدًا الاثنين، في مباراة ودية ضمن مرحلة الإعداد لبطولة كأس آسيا 2019.

وتعد المباراة هي الأولى للأخضر بعد مشاركته الصيف الماضي في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وتاريخيًا سبق للأخضر أن واجه بوليفيا مرتين، الأولى في مباراة ودية، والثانية والأخيرة كانت في بطولة رسمية.

المواجهة الأولى بين المنتخبين كانت في الـ4 من مايو 1994، قبل أيام من مشاركة الأخضر الأولى في كأس العالم في أمريكا.

وأقيمت المباراة حينها على استاد بيير دي كوبيرتان بمدينة كان الفرنسية، مسرحًا لها، وانتهت تلك المباراة بخسارة الصقور الخضر بهدف نظيف، سجله إروين سانشيز.

المباراة الثانية، كانت في الـ27 من يوليو 1999، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس القارات، على ملعب أزتيكا الشهير بالمكسيك، وانتهت بالتعادل السلبي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق صافرة المباراة من ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر شاشة قناة KSA SPORTS، والتي تقوم بنقل جميع أحداث مباريات الأخضر، بالإضافة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.