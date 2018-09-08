فتح المدرجات مجانًا للجماهير في مباراة السعودية وبوليفيا

أعلنت الهيئة العامة للرياضة في السعودية عن صدور توجيهات من رئيس مجلس إدارة الهيئة، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بدخول الجماهير مجانًا في مباراة المنتخب السعودي ونظيره البوليفي، بعد غدٍ الإثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

ونشرت الهيئة القرار رسميًا عبر حسابها على موقع “تويتر” اليوم السبت.

وجه معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الاستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ بالدخول مجاناً لجماهير مباراة المنتخب السعودي ونظيره البوليفي بعد غدٍ الاثنين 10 سبتمبر على ملعب الامير فيصل بن فهد بالرياض — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) September 8, 2018

واستعد المنتخب السعودي لخوض مواجهة ودية أمام منتخب بوليفيا الإثنين المقبل، ضمن مرحلة الإعداد لبطولة كأس آسيا 2019.

وسبق أن التقى المنتخبان في مباراتين من قبل، لم يتمكن خلالهما المنتخب السعودي من تحقيق الفوز، إذ اكتفى بالتعادل مرة واحدة، وخسر في أخرى.

والتقى المنتخبان للمرة الأولى بمباراة ودية في فرنسا عام 1994، حسمها لاعبو بوليفيا بالفوز بهدف دون رد.

وخيم التعادل السلبي على نتيجة المواجهة الثانية بينهما، وذلك في دور المجموعات لبطولة كأس القارات، التي أقيمت في المكسيك عام 1999.

يذكر أن “الأخضر” يحتل المركز الـ70 في لائحة تصنيف المنتخبات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في حين يحل نظيره البوليفي في المرتبة الـ59.