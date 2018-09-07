المنتخب السعودي يلاقي البرازيل.. والأرجنتين تلعب ضد السامبا في جدة

قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الليلة الماضية إن المنتخب سيذهب إلى السعودية لمواجهة صاحبة الأرض ثم الأرجنتين في مباراتين وديتين في أكتوبر.

وتلعب بطلة العالم 5 مرات ضد السعودية في الرياض يوم 12 أكتوبر، ثم الأرجنتين في جدة بعد ذلك بـ 4 أيام.

ويستعد فريق المدرب تيتي لمواجهة الولايات المتحدة في نيوجيرزي اليوم الجمعة ثم السلفادور في ماريلاند يوم الثلاثاء.

يشار إلى أن المنتخب السعودي ودّع كأس العالم من الدور الأول، في حين ودّعت الأرجنتين من دور الـ 16، والبرازيل من دور الـ 8.

وتأتي مباراة السعودية والبرازيل ضمن استعدادات الأخضر لكأس آسيا 2018 في الإمارات.