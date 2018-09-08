شركتان جديدتان ترعيان نادي النصر السعودي ومحمد فوزير يقترب من الدوري الإماراتي

كشفت تقارير صحفية أن شركتان اقتربتا من رعاية نادي النصر السعودي ومن المنتظر أن توقع إدارة النادي معهما عقدًا لمدة 3 أعوام أو أكثر.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الاقتصادية” فإن إحدى الشركتين هي شركة “المهيدب” المختصة بالجوانب الطبية والعقارية، والأخرى شركة سيارات عالمية.

ونجحت إدارة النصر حتى الآن في توقيع 3 عقود رعاية مع الاتحاد للطيران مقابل 200 مليون ريال لمدة 4 أعوام، وعيادة “فزيوتربو” للرعاية الطبية للاعبين مقابل مليوني ريال، وشركة تطوير الرياضية المسؤولة عن تشغيل متجر النادي.

من جهة أخرى، أكد الجهاز الطبي بنادي النصر أن إصابة المدافع الأيسر عبدالرحمن العبيد لا تستدعي القلق، مشيرًا إلى أن فترة تشافي اللاعب ربما لن تتجاوز الـ14 يومًا كحد أقصى.

في سياق ذي صلة تعثرت عملية انتقال اللاعب المغربي محمد فوزير للدوري التركي إذ من المرجح انتقاله إلى الدوري الإماراتي حيث تحصل على عدد من العروض هناك.