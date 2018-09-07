تغريدات نارية من سعود آل سويلم حول مطالب تأجيل الدوري السعودي (صور)

أبدى سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي استيائه من مطالبة جماهير ما أسماها “بعض الأندية” إيقاف الدوري السعودي بسبب الأجندة الدولية.

وأبدت جماهير نادي الهلال السعودي تحديدًا بالغ غضبها بعد انتشار أنباء عن نية الاتحاد في استمرار لعب بطولة الدوري أثناء بطولة أمم آسيا التي ستقام في الإمارات يناير المقبل.

ودشنت جماهير الهلال على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة هاشتاغ حمل عنوان “#لا_دوري_بدون_دوليين”.

وغرد آل سويلم قائلًا: “لم أسمع عن إيقاف الدوريات العالمية بسبب ارتباط بعض لاعبيهم بالمنتخب، قد تكون في أحد الدوريات بسبب نادي معين، نحن في عصر الحزم والعزم”.

لم اسمع عن إيقاف الدوريات العالمية بسبب ارتباط بعض لاعبيهم بالمنتخب، قد تكون في أحد الدوريات بسبب نادي معين! لكن نحن في عصر الحزم والعزم. — سعود آل سويلم (@SSuwailm) ٧ سبتمبر ٢٠١٨

وأضاف: “النصر مثل غيره أحضر محترفيه، وذهبوا لمعسكرات وطنية، لكن لماذا كل هذا الضجيج والبكائيات!”.

واختتم: “لا تستغربون غداً قد يطالبون بإيقاف الدوري بسبب إصابة أحد لاعبيهم!”.