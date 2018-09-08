نادي الاتفاق السعودي يعيّن مشجعة لقيادة مدرجات النساء

قرر نادي الاتفاق السعودي تعيين مشجعة لقيادة مدرجات النساء في مباريات الفريق للموسم الحالي 2018/2019.

وتضم رابطة المشجعين التي اعتمدها الاتفاق 42 مشجعًا، بينهم مشجعة عُيِّنت مسؤولة عن مدرجات النساء الخاصة بالنادي.

وتتكون الرابطة التي أعلنها النادي من رئيس ونائب وأعضاء من مدن المنطقة الشرقية كافة؛ للقيام بأدوار مختلفة، ويتم التنسيق بينهم بهدف رفع نسبة عدد الحضور الجماهيري لمباريات الفريق، خاصة التي تقام في الدمام والخبر والأحساء.

وكانت السعودية قد سمحت للنساء بدخول الملاعب وفقًا لضوابط خاصة في أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن الاتفاق يحل ضيفًا على الباطن يوم الخميس في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، علمًا أنه تعادل 1/1 مع الرائد في الجولة الأولى.