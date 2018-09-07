لا_دوري_بدون_دوليين هاشتاغ يُشعل تويتر لهذا السبب

كشفت مصادر خاصة قريبة الصلة باتحاد كرة القدم السعودي عن نية الاتحاد في استمرار لعب بطولة الدوري أثناء بطولة أمم آسيا التي ستقام في الإمارات يناير المقبل.

وأبدت جماهير نادي الهلال تحديدًا بالغ غضبها بعد انتشار تلك الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حيث أطلقت الجماهير هاشتاغ حمل عنوان “#لا_دوري_بدون_دوليين”.

الإعلامي خالد العقيلي قال:”لا أعتقد أن هناك اتحادًا يوافق على استمرار الدوري وهناك بطولة قارية دولية تلعب”.

وأضاف:”ولضمان عدالة المنافسة بين الجميع وعدم تضرر الأندية الداعمة للمنتخب يجب وقف الدوري.”

#لا_دوري_بدون_دوليين #ايقاف_الدوري_بالأسيويه_مطلب

لا اعتقد أن هناك اتحادًا يوافق على استمرار الدوري وهناك بطولة قارية دولية تلعب.

ولضمان عدالة المنافسة بين الجميع وعدم تضرر الأندية الداعمة للمنتخب يجب وقف الدوري.

غير ذلك الاتحاد يجب إغلاقه وتعليق لوحة يكتب فيها ؛

للتقبيل لعدم .. — خالد العقيلي (@aboazaz05) ٧ سبتمبر ٢٠١٨

الإعلامي محمد الدويش أبو فهد قال:”معسكر الأخضر الحالي ضم 6 هلاليين مع استبعاد 3 للإصابة، وقد يصل العدد في التشكيل الأخير لتسعة لاعبين، وثلاثة آسيويين قد يلتحقون بمنتخبات بلدانهم ليصل عدد الغياب إلى 12، 18 لاعبًا لا يمكن معهم إجراء تدريب! فهل من العدالة استمرار الدوري في ظل هذا الغياب؟؟!”

معسكر الأخضر الحالي ضم 6 هلاليين مع استبعاد 3 للإصابة، وقد يصل العدد في التشكيل الأخير لتسعة لاعبين، وثلاثة آسيويين قد يلتحقون بمنتخبات بلدانهم ليصل عدد الغياب إلى 12، ليتبقى 18 لاعبًا لا يمكن معهم إجراء تدريب! فهل من العدالة استمرار الدوري في ظل هذا الغياب؟؟!

#لا_دوري_بدون_دوليين — محمد الدويش – أبوفهد (@mohd21000) ٧ سبتمبر ٢٠١٨

الإعلامي فياض الشمري قال: “المنافسة العادلة تتطلب تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، ونظن أن المسؤول الأول عن الرياضة هو أول من يدرك ويحافظ على هذا الشيء، ليقينه أنه لا قوة للتنافس، ولا إثارة بين الفرق إلا بالعدل في كل شيء، نعم مصلحة المنتخب فوق كل اعتبار، ولكن الظروف متاحة لإنصاف المتضرر.”