#لا_دوري_بدون_دوليين هاشتاغ يُشعل تويتر لهذا السبب

#لا_دوري_بدون_دوليين هاشتاغ يُشعل تويتر لهذا السبب

بعد أنباء استمرار لعب الدوري السعودي أثناء البطولة الآسيوية.

المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

كشفت مصادر خاصة قريبة الصلة باتحاد كرة القدم السعودي عن نية الاتحاد في استمرار لعب بطولة الدوري أثناء بطولة أمم آسيا التي ستقام في الإمارات يناير المقبل.

وأبدت جماهير نادي الهلال تحديدًا بالغ غضبها بعد انتشار تلك الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حيث أطلقت الجماهير هاشتاغ حمل عنوان “#لا_دوري_بدون_دوليين”.

الإعلامي خالد العقيلي قال:”لا أعتقد أن هناك اتحادًا يوافق على استمرار الدوري وهناك بطولة قارية دولية تلعب”.

وأضاف:”ولضمان عدالة المنافسة بين الجميع وعدم تضرر الأندية الداعمة للمنتخب يجب وقف الدوري.”

الإعلامي محمد الدويش أبو فهد قال:”معسكر الأخضر الحالي ضم 6 هلاليين مع استبعاد 3 للإصابة، وقد يصل العدد في التشكيل الأخير لتسعة لاعبين، وثلاثة آسيويين قد يلتحقون بمنتخبات بلدانهم ليصل عدد الغياب إلى 12، 18 لاعبًا لا يمكن معهم إجراء تدريب! فهل من العدالة استمرار الدوري في ظل هذا الغياب؟؟!”

الإعلامي فياض الشمري قال: “المنافسة العادلة تتطلب تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، ونظن أن المسؤول الأول عن الرياضة هو أول من يدرك ويحافظ على هذا الشيء، ليقينه أنه لا قوة للتنافس، ولا إثارة بين الفرق إلا بالعدل في كل شيء، نعم مصلحة المنتخب فوق كل اعتبار، ولكن الظروف متاحة لإنصاف المتضرر.”

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