صحيفة تركية تكشف تفاصيل جديدة في انتقال بافيتيمبي غوميز لنادي الهلال السعودي

صحيفة تركية تكشف تفاصيل جديدة في انتقال بافيتيمبي غوميز لنادي الهلال السعودي

صفقة انتقال غوميز للهلال حظيت بصدى إعلامي واسع.

المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية تركية أن المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز انتقل لصالح الهلال نظير 9 ملايين يورو وليس 6 ملايين كما تحدثت بذلك وسائل الإعلام.

صحيفة “star” قالت إن إدارة النادي التركي تعرضت لانتقادات عنيفة بسبب بيع اللاعب نظير 6 ملايين يورو حيث رأت الجماهير أن المبلغ ضعيف للغاية وأن اللاعب كان يستحق رقمًا أعلى من ذلك.

الصحيفة التركية كشف أن بيع اللاعب وصل لـ 9 ملايين يورو حيث أن للاعب مستحقات لدى النادي كانت ثلاثة ملايين يورو تم سدادها ودخل خزينة النادي بعد ذلك 6 ملايين يورو أي أن النادي حصل من صفقة بيع اللاعب على 9 ملايين يورو بعد خصم مستحقات اللاعب.

وكانت صفقة انتقال غوميز للهلال قد حظيت بصدى إعلامي واسع نظرًا للقيمة الكبيرة للمهاجم وقوته مع فريقه السابق غالاتا سراي التركي.

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