صحيفة تركية تكشف تفاصيل جديدة في انتقال بافيتيمبي غوميز لنادي الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية تركية أن المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز انتقل لصالح الهلال نظير 9 ملايين يورو وليس 6 ملايين كما تحدثت بذلك وسائل الإعلام.

صحيفة “star” قالت إن إدارة النادي التركي تعرضت لانتقادات عنيفة بسبب بيع اللاعب نظير 6 ملايين يورو حيث رأت الجماهير أن المبلغ ضعيف للغاية وأن اللاعب كان يستحق رقمًا أعلى من ذلك.

الصحيفة التركية كشف أن بيع اللاعب وصل لـ 9 ملايين يورو حيث أن للاعب مستحقات لدى النادي كانت ثلاثة ملايين يورو تم سدادها ودخل خزينة النادي بعد ذلك 6 ملايين يورو أي أن النادي حصل من صفقة بيع اللاعب على 9 ملايين يورو بعد خصم مستحقات اللاعب.

وكانت صفقة انتقال غوميز للهلال قد حظيت بصدى إعلامي واسع نظرًا للقيمة الكبيرة للمهاجم وقوته مع فريقه السابق غالاتا سراي التركي.