من هو بافيتيمبي غوميز لاعب نادي الهلال السعودي الجديد؟‎

أتمّ نادي الهلال، اليوم الخميس، تعاقده مع المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، قادمًا من غالاتا سراي التركي، بحسب ما أعلن سامي الجابر.

ولم يعلن النادي السعودي عن الصفقة إلى الآن، كما لا يُعرف عن قيمة الصفقة مع نادي الهلال.

ويبلغ غوميز من العمر 33 عامًا، وهو فرنسي من أصول سنغالية، وبدأ غوميز مسيرته الاحترافية العام 2004، عندما انضم إلى سانت إتيان الفرنسي، وخاض معه 140 مباراة سجل خلالها 40 هدفًا عام 2009.

وانتقل غوميز إلى تروا بنظام الإعارة، ثم إلى ليون الفرنسي، واستمر معه حتى العام 2014، ولعب له 178 مباراة سجل فيها 64 هدفًا.

كما انضم غوميز إلى سوانزي سيتي الإنجليزي بين 2014 و2017، وسجل له 16 هدفًا في 64 مباراة.

وانضم غوميز لأولمبيك مارسيليا الفرنسي بنظام الإعارة وسجل له 20 هدفًا في 31 مباراة.

يشار إلى أن غوميز سجل 29 هدفًا في 33 مباراة مع غالاتا سراي التركي.

يذكر أن غوميز هو صاحب أسرع (هاتريك) في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، إذ سجل 3 أهداف في 8 دقائق فقط من انطلاق مباراة فريقه السابق ليون أمام دينامو زغرب الكرواتي في دور المجموعات، في السابع من ديسمبر 2011.