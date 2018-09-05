غياب الحارس باسم العطاالله عن التدريبات يشعل أزمة في النادي الأهلي السعودي

اندلعت أزمة في صفوف النادي الأهلي السعودي، بعدما قاطع باسم العطاالله، حارس مرمى الفريق، التدريبات، مساء الثلاثاء، بسبب عدم تجديد عقده الاحترافي الذي انتهى في الـ4 من سبتمبر الماضي، على الرغم من الاتفاق المسبق على التجديد معه خلال معسكر الفريق الخارجي في النمسا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية”، فقد وقع الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني بابلو غويدي، في مأزق حرج نظرًا لافتقاده الثنائي الدولي ياسر المسيليم ومحمد العويس المنضمين إلى معسكر المنتخب السعودي الإعدادي المنعقد حاليًا في الرياض استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الآسيوية في الإمارات يناير المقبل.

وأربك غياب العطاالله البرنامج الإعدادي لغويدي الذي يستعد لخوض مواجهة تجريبية أمام الوحدة بعد غد الجمعة نظرًا لأنه حارس المرمى الثالث بعد المسيليم والعويس.

وحضر ماجد الغامدي الحارس الرابع، وحارسا درجة الشباب اللذين استدعاهم مدرب الفريق في الحصة التدريبية لسد نقص الحراسة.

ومن جانبه، أوضح عبد الله بترجي، نائب رئيس الأهلي، أن الإدارة ستجدد عقد العطاالله خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ يوجد اسمه ضمن قائمة الـ30 لاعبًا في الفريق لخوض منافسات الموسم الرياضي الجاري.

وحول ما إذا كان عدم التجديد خطأ إداري، قال بترجي: “نعلم أن عقده انتهى وسبق أن تحدث معه موسى المحياني المشرف على الفريق حول التجديد قبل ذهابنا إلى معسكر النمسا، وكان من المفترض أن أجلس معه خلال اليومين الماضيين، ولكن إجازة النادي حالت دون ذلك”.