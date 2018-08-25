النادي الأهلي السعودي يُسقط المحرق البحريني في البطولة العربية للأندية (فيديو)

تغلب النادي الأهلي السعودي 2/0 على مضيفه المحرق البحريني، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية اليوم السبت، على ملعب البحرين الوطني.

وسجل للأهلي سعيد المولد في الدقيقة 66، والسوري عمر السومة في الدقيقة 83.

وجاء الهدف الأول من المولد بعدما استقبل الكرة بصدره، ثم سدد بقوة في مرمى المحرق.

وفي الهدف الثاني توغل عمر السومة بين مدافعي الأهلي ليضيف الهدف الثاني.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين في مباراة الإياب على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة يوم 24 سبتمبر.