وكيل أحمد العكايشي يتهم نادي الاتحاد السعودي بمعاملته بشكل غير لائق.. والنادي يرد

دخلت أزمة التونسي أحمد العكايشي، مع نادي الاتحاد السعودي، في منحنى جديد بعد اتهامات متبادلة بين وكيله ومسؤولي النادي.

وقال أنيس ببن ميم، وكيل العكايشي، لصحيفة “الرياضية”: “حاولت أكثر من مرة الوصول إلى حلول ودية مع مسؤولي اتحاد جدة قبل تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي، لكن مع الأسف لم أتلق أي رد.

وأضاف: “العكايشي اضطر إلى فسخ تعاقده بعد المعاملة غير اللائقة التي تلقاها من المسؤولين بداية من إبعاده من السوبر مرورًا بتحويله إلى الاستثمار، وانتهاءً بحرمانه من التسجيل في سجلات النادي”.

وتابع: “الأمر لم يقف عند ذلك الحد بل إنهم منعوه من التدرب مع الفريق في الأيام الأخيرة له في النادي، وهذا لا يليق، فالعكايشي لاعب دولي وهداف منتخب تونسي، لذلك لجأت إلى تطبيق المادة 14 من قانون فيفا، التي تنص على حق اللاعب في المشاركة مع الفريق الأول، وأن أي تصرف فيه سوء معاملة للاعب، تمنحه الحق في فسخ عقده”.

فيما قال فواز الشريف، المتحدث الرسمي باسم النادي السعودي، إن اللاعب ليس لديه مستحقات مالية لدى النادي، مؤكدًا أنه لم يحترم عقده.

أضاف: “العكايشي كسول وغير احترافي، وخالف كافة الأنظمة التي تلزمه باحترام عقده، وهرب بطريقة تعبِّر عن اللامسؤولية، والاتحاد يحتفظ بكامل حقوقه.

وشدد: “استبعاد التونسي من قائمة الفريق هو قرار فني من الدرجة الأولى، وكان يمكن الاستفادة منه في الفترة الشتوية بعد أن يلتزم بالتدريبات المطلوبة منه، لكن كل ما جاء على لسان وكيله غير صحيح”.

يذكر أن العكايشي في طريقه إلى العودة للدوري التونسي مرة أخرى، من بوابة النجم الساحلي، وفقًا لبعض التقارير التونسية.

العكايشي خاض بقميص النمور 49 مباراة، سجل خلالها 22 هدفًا وصنع 12 أخرى، قبل أن تنقلب عليه الجماهير بنهاية الموسم الماضي، مطالبة برحيله إثر تراجع مستواه.