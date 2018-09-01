أحمد العكايشي يعلن فسخ تعاقده رسميًا مع نادي الاتحاد السعودي

أحمد العكايشي يعلن فسخ تعاقده رسميًا مع نادي الاتحاد السعودي

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

أعلن اللاعب التونسي أحمد العكايشي، عن فسخ عقده مع نادي الاتحاد السعودي، مساء اليوم السبت.

وقال اللاعب عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “انتهى اليوم رسميا عقدي مع نادي الاتحاد بعد حصول الفسخ من جانب واحد”.

وأضاف: “كانت تجربة ناجحة و الحمد الله توجتها بلقبي كأس ولي العهد وكأس الملك”.

ووجه العكايشي رسالة لأنصار الاتحاد، قائلًا: “شكرًا لجماهير الاتحاد على وقفتكم، ومكانكم في القلب دائماً، نسأل الله التوفيق، والله لا يضيع أجر المجتهدين”.

يذكر أن أحمد العكايشي التحق بصفوف اتحاد جدة في 2016، بعد خوض تجربة ناجحة مع النجم الساحلي.

وذكرت تقارير تونسية على أن اللاعب انتقل رسميا إلى النجم الرياضي الساحلي التونسي، حيث وقع اللاعب السابق لاتحاد جدة على عقد مدته سنتين لفائدة فريق جوهرة الساحل.

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