أحمد العكايشي يشكو نادي الاتحاد السعودي في الفيفا

كشفت تقارير صحفية تونسية، اليوم الأحد، أن المهاجم التونسي أحمد العكايشي، لاعب نادي الاتحاد السعودي السابق، لجأ إلى غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”؛ للمطالبة بمستحقاته لدى النادي السعودي.

وقررت إدارة الاتحاد عدم قيد العكايشي في قائمة الموسم الحالي؛ لإفساح المجال للبرازيلي رومارينيو الذي تم التعاقد معه في ختام سوق الانتقالات.

وفسخ العكايشي، البالغ من العمر 29 عامًا، عقده مع الاتحاد أمس السبت، بعدما تم استبعاده من حسابات الفريق، إضافة إلى عدم حصوله على مستحقاته خلال الفترة الأخيرة.

وكتب العكايشي على حسابه في “تويتر” أمس السبت: “انتهى اليوم رسميًا عقدي مع نادي الاتحاد بعد حصول الفسخ من جانب واحد.

كانت تجربة ناجحة و الحمدالله توجتها بلقبي كأس ولي العهد و كأس الملك”.

شكرًا لجماهير الاتحاد على وقفتكم و مكانكم في القلب دائمًا”.

نسأل الله التوفيق و الله لا يضيع أجر المجتهدين”.

أوضحت تقارير أن العكايشي بات قريبًا من العودة إلى النجم الساحلي في الأيام القليلة المقبلة.

وانضم العكايشي إلى الاتحاد صيف العام 2016 قادمًا من النجم الساحلي، لكنه تعرض لانتقادات شديدة بسبب تواضع أرقامه التهديفية.

وسبق للعكايشي أن لعب لأندية النجم الساحلي والترجي من تونس، وإنغولشتات 04 الألماني.