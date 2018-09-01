الإعلان رسميا عن قائمة المنتخب السعودي استعدادًا لكأس أمم آسيا 2019

أعلن الأرجنتيني خوان بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، رسميا عن قائمة الأخضر استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الآسيوية 2019، حيث سيقام المعسكر يوم الإثنين المقبل في الرياض.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد العويس، وياسر المسيليم، وعبدالله الصالح.

خط الدفاع : محمد البريك، وسعيد المولد، وعمر هوساوي، ومعتز هوساوي، ومحمد جحفلي، وعلي البليهي، وياسر الشهراني، وحمد المنصور.

خط الوسط : إبراهيم غالب، ومحمد كنو، وعبدالله الخيبري، ومحمد أبوسبعان، ووليد باخشوين، وأسامة الخلف، وحسين المقهوي، ويحيى الشهري، وسالم الدوسري، وهتان باهبري، ومحمد الكويكبي، وعبدالرحمن العبود.

خط الهجوم : فهد المولد، وهارون كمارا.

ويخوض الأخضر مواجهة ودية ضد بوليفيا في العاشر من سبتمبر آخر أيام المعسكر، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

يُذكر أن المنتخب السعودي سيبدأ بعد غد الإثنين في معسكر يُقام في الرياض استعداداً لكأس أُمم آسيا التي تُقام في الإمارات يناير 2019.

ومدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقد بيتزي في تدريب المنتخب السعودي، بعد المشاركة في كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا.