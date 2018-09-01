تقارير.. هارون كمارا ينضم لقائمة المنتخب السعودي استعدادًا لكأس آسيا 2019

كشفت تقارير صحفية على أن الأرجنتيني خوان بيتزي، مدرب المنتخب السعودي، سيضم اللاعب هارون كمارا، لاعب القادسية، إلى قائمة الأخضر المتوقع إعلانها بعد نهاية الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، استعدادًا لكأس آسيا 2019 في الإمارات.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الرياضية”، سيتم استدعاء اختيار كامارا، بعد تألقه مع الأخضر السعودي تحت 21 عامًا، في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا.

ورجحت نفس المصادر استبعاد الخماسي “سلمان الفرج وعبدالله عطيف وعبدالملك الخيبري وتيسير الجاسم وحسن معاذ”، بداعي الإصابات، في حين ينتظر اختيار بديل للحارس فواز القرني، الذي تعرض للإصابة مع فريقه الاتحاد.

ومن المتوقع أيضًا استدعاء ناصر الشمراني بعد تألقه مع الشباب، وقيادته الفريق لهزيمة الاتحاد في الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

ويخوض الأخضر مواجهة ودية ضد بوليفيا في العاشر من سبتمبر آخر أيام المعسكر، ومن المتوقع إعلان أسماء المنضمين للمعسكر فور نهاية آخر لقاءات الجولة الأولى بين الأهلي والتعاون .

يُذكر أن المنتخب السعودي سيبدأ بعد غد الإثنين في معسكر يُقام في الرياض استعدادًا لكأس أُمم آسيا التي تُقام في الإمارات يناير 2019.