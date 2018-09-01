النادي الأهلي يتعثر في بداية مشواره بالدوري السعودي ويتعادل مع التعاون

تعثر النادي الأهلي في بداية مشواره بدوري المحترفين السعودي لكرة القدم بعد تعادله 1-1 مع التعاون اليوم السبت رغم أن الحكم ألغى له أكثر من هدف بداعي التسلل.

وكان التعاون البادئ بالتسجيل في الدقيقة 24 عبر الكاميروني ليندر تاومبا بعد هجمة مرتدة.

???? الهدف الاول لنادي #التعاون سجله اللاعب تاوامبا في الدقيقة 24

الأهلي 0 : 1 التعاون#الاهلي_التعاون #دوري_بلس pic.twitter.com/o0drjc0Sa8 — دوري بلس (@dawriplusksa) September 1, 2018

وضغط الأهلي بحثًا عن التعادل ونجح بذلك بمهارة رائعة من حسين المقهوي بعد تجاوز أكثر من مدافع في بداية الشوط الثاني.

???? الهدف الأول لنادي #الأهلي سجله اللاعب حسين المقهوي في الدقيقة 49

الأهلي 1 : 1 التعاون#الاهلي_التعاون #دوري_بلس pic.twitter.com/WrINvPxCHJ — دوري بلس (@dawriplusksa) September 1, 2018

وكان عمر السومة هداف الأهلي سيئ الحظ بعد أن ألغى له الحكم هدفين في غضون ثلاث دقائق بداعي التسلل وكذلك تم إلغاء هدف لزميله مهند عسيري.