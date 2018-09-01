النادي الأهلي يتعثر في بداية مشواره بالدوري السعودي ويتعادل مع التعاون

النادي الأهلي يتعثر في بداية مشواره بالدوري السعودي ويتعادل مع التعاون

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

تعثر النادي الأهلي في بداية مشواره بدوري المحترفين السعودي لكرة القدم بعد تعادله 1-1 مع التعاون اليوم السبت رغم أن الحكم ألغى له أكثر من هدف بداعي التسلل.

وكان التعاون البادئ بالتسجيل في الدقيقة 24 عبر الكاميروني ليندر تاومبا بعد هجمة مرتدة.

وضغط الأهلي بحثًا عن التعادل ونجح بذلك بمهارة رائعة من حسين المقهوي بعد تجاوز أكثر من مدافع في بداية الشوط الثاني.

وكان عمر السومة هداف الأهلي سيئ الحظ بعد أن ألغى له الحكم هدفين في غضون ثلاث دقائق بداعي التسلل وكذلك تم إلغاء هدف لزميله مهند عسيري.

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