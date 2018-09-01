أهداف مباراة الأهلي والتعاون.. تاوامبا يتقدم لـ”سكري القصيم”.. والمقهوي يتعادل (فيديو)

سجل ليندر تاوامبا الهدف الأول لفريق التعاون في شباك النادي الأهلي، في المواجهة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب “الجوهرة” ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري السعودي.

وجاء الهدف من هجمة مرتدة ولا أروع للتعاون، انتهت بتمريرة إلى داخل منطقة الجزاء وصلت إلى تاوامبا، الذي بدوره سدد كرة متقنة على يسار العويس لداخل الشباك، في الدقيقة 24.

???? الهدف الاول لنادي #التعاون سجله اللاعب تاوامبا في الدقيقة 24

الأهلي 0 : 1 التعاون#الاهلي_التعاون #دوري_بلس pic.twitter.com/o0drjc0Sa8 — دوري بلس (@dawriplusksa) September 1, 2018

وفي الدقيقة 49 سجل حسين المقهوي التعادل للراقي.. وجاء الهدف عن طريق تسديدة من خوسيه مانويل خورادو من داخل منطقة الجزاء، لكن اصطدمت بجسد الحارس ثم القائم الأيسر لتجد متابعة جيدة من حسين المقهوي بلمسة لداخل الشباك.

#الاهلي_التعاون هدف الاهلي الاول في التعاون عن طريق حسين المقهوي (HD) pic.twitter.com/TNzdzgypgB — مـسـجـلــ اهــدافــ HD (@YasserFalcon2) September 1, 2018

ويسعى الأهلي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز فى بداية مشواره بمسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، وتوجيه إنذار شديد اللهجة لمنافسيه على حصد اللقب.

ويسعى الفريق الأهلاوي، للفوز ببطولة الدوري هذا الموسم، بعد خساراته في الموسم الماضي، لصالح نادي الهلال السعودي.

وسيحاول التعاون تحقيق المفاجأة اليوم والفوز أو التعادل خارج أرضه، لتحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشوار “سكري القصيم”.