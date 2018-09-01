موعد مباراة النادي الأهلي ضد التعاون اليوم في الدوري السعودي

تُختتم مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين بمباراة الأهلي ومنافسه التعاون على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وتقام مباراة الأهلي والتعاون، اليوم السبت، الساعة 19:20 بتوقيت مكة المكرمة، 20:20 بتوقيت الإمارات، 18:20 بتوقيت القاهرة.

وتبث المباراة على القنوات السعودية الرياضية مجانًا.

ويسعى الأهلي لمواصلة نتائجه الإيجابية أمام التعاون، إذ لم يخسر أمامه منذ أن خسر 1/2 في نوفمبر 2013.

ومنذ ذلك الحين لعب الفريقان 9 مباريات، فاز الأهلي في 4 مباريات، مقابل 5 مباريات انتهت بالتعادل.

ويسعى الأهلي للسير على خطى الكبار الهلال والشباب والنصر، والفوز على التعاون، لتأكيد رغبته في المنافسة على لقب الدوري الذي أحرزه لآخر مرة موسم 2015/2016، بعد غياب طويل.

وتعاقد الأهلي مع جوزيف دي سوزا وبابلو دياز ومحمد الزبيدي ودجانيني تافاريس وعبدالله السعيد.