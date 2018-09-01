مباراة الأهلي والتعاون.. 5 أمور يجب ألا تفوتك قبل مواجهة ختام الجولة الأولى للدوري السعودي

يُسدل الستار، اليوم السبت، على منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي، بمواجهة مثيرة بين الأهلي وضيفه التعاون على ملعب الجوهرة المشعة.

وينتظر جمهور الأهلي ظهورًا مميزًا للراقي في الدوري السعودي لخطف الانتصار أُسوة بالهلال والنصر اللذين خطفا الانتصار أيضًا.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” أبرز الأمور المتعلقة بمباراة الأهلي والتعاون، فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 19:20 بتوقيت مكة المكرمة 20:20، بتوقيت الإمارات، 18:20 بتوقيت القاهرة على ملعب الجوهرة المشعة.

وتبث المباراة عبر قناة ksa الرياضية 1، بصوت المعلق فهد العتيبي.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان 22 مرة قبل مواجهة الليلة، ويتفوق الأهلي بشكل واضح في تاريخ المواجهات ضد التعاون.

وفاز الأهلي 9 مرات مقابل 4 انتصارات للتعاون و9 تعادلات، وهو ما يؤكد الندية التي تحظى بها مباريات الفريقين.

بداية مهمة جويدي

يسعى المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي المدير الفني للأهلي لتقديم ضربة بداية قوية في مشوار الدوري السعودي.

وتولى جويدي قيادة الأهلي بعد موسم مليء بالتعثرات للراقي الذي فشل في مواصلة مشواره بدوري أبطال آسيا كما خسر الدوري وكأس الملك.

وقاد جويدي أكثر من نادٍ في أمريكا الجنوبية منها كولو كولو التشيلي وسان لورينزو الأرجنتيني.

الأهلي يحشد أسلحته

يحشد النادي الأهلي أسلحته للفوز بالمباراة بعد أن تم تدعيم الصفوف بلاعب الوسط البرازيلي جوزيف وديجانيني مهاجم الرأس الأخضر بجانب الثنائي الإسباني أليكسيس وخوسيه جورادو والبرازيلي بابلو دياز.

ويعتمد الأهلي أيضًا على قدرات مهاجمه السوري عمر السومة صاحب التاريخ المميز والحساسية التهديفية العالية بجانب الثنائي المصري عبدالله السعيد ومحمد عبدالشافي.

أوراق التعاون

ويبحث أيضًا فريق التعاون عن حصد الفوز ومفاجأة الأهلي بقيادة المدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل بجانب تدعيم الصفوف بعدة صفقات مميزة وإجراء تغييرات شاملة في الفريق.

وضم التعاون المهاجم الكاميروني لياندري تاوامبا وهيلدون والحارس البرازيلي كاسيو والبرازيلي جوناثان بجانب عبدالمجيد السواط وربيع السفياني.

وأكد إكرامي عبدالعزيز مدرب نادي وج السعودي السابق لشبكة “إرم نيوز” أن الأهلي يبدو صاحب الكفة الأرجح نظرًا لجماهيريته وخبرات لاعبيه بجانب طموحه للمنافسة.

وأضاف: “التعاون لديه أيضًا عناصر مهمة تستطيع صناعة الفارق في المباراة وهو ما يجعل اللقاء مثيرًا بين الفريقين”.