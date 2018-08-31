أول حالة احتجاج رسمي في الدوري السعودي بطلها الباطن.. تعرّف على القصة

شهد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أول احتجاج، حيث قدمه فريق الباطن بعد نهاية مباراته بالتعادل الإيجابي 2-2 أمام فريق الفيصلي.

وقالت إدارة الباطن إنها رفعت احتجاجًا رسميًّا للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم بعد نهاية المباراة التي جمعت الباطن والفيصلي في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وذلك حول نظامية مشاركة لاعب الفيصلي حمدان الشمراني حيث كان موقوفاً لمباراتين أثناء تمثيله للأهلي.

???? | رفعت إدارة النادي إحتجاجاً رسمياً للجنة الإنضباط بالإتحاد السعودي لكرة القدم بعد نهاية المباراة التي جمعت الباطن والفيصلي في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حول نظامية مشاركة لاعب الفيصلي حمدان الشمراني pic.twitter.com/31f7TjadyI — نادي الباطن السعودي (@albatinclub) ٣١ أغسطس ٢٠١٨

وسيطر التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 على مواجهة الفيصلي والباطن الذي أقيم مساء اليوم على مدينة الملك سلمان بالمجمعة ضمن مواجهات الجولة الأولى من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل الفيصلي أهدافه عن طريق لاعبيه روجيريو كوتينهو ومحمد مجرشي فيما سجل للباطن كلاً من عزيز بوحدوز وجوهن أرانجو.