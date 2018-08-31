ترتيب الدوري السعودي بعد فوز نادي الهلال على الفيحاء والشباب على الاتحاد (صورة)

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز نادي الهلال على الفيحاء والشباب على الاتحاد (صورة)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

انتزع نادي الشباب فوزًا صعبًا من ضيفه فريق الاتحاد بهدف نظيف، في قمة الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدين الشباب بالفضل في هذا الفوز للاعبه ناصر الشمراني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79. وحصد الشباب أول ثلاث نقاط له بالدوري هذا الموسم، فيما يظل فريق اتحاد جدة بلا نقاط.

واستهل نادي الهلال حملة الدفاع عن لقب دوري المحترفين السعودي لكرة القدم بفوز صعب 1-صفر على الفيحاء من ركلة جزاء، في مباراة متوترة شهدت طرد ثلاثة لاعبين، اليوم الجمعة.

وسجل محمد كنو هدف اللقاء الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة 76 بعد طرد عمر حمد من الفيحاء، وسالم الدوسري من الهلال في الدقيقتين 63 و74 على الترتيب.

ووضع الهلال أول ثلاث نقاط في رصيده محتلًا المركز الثاني خلف نادي النصر بفارق الأهداف.

وفيما يلي الترتيب كاملًا:

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