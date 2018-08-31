مباراة الهلال والفيحاء.. مهارة رائعة من عموري وسط صيحات الجماهير (فيديو)

شهدت مباراة الهلال والفيحاء في الجولة الأولى من الدوري السعودي مهارة رائعة من المهاجم الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري”.

فقد قام عموري بمراوغة مدافع الفيحاء عن طريق رفع الكرة من فوق رأسه، وسط صيحات الجماهير.

مهارة جمييييلة من صاحب اللمسات الممتعة عموري مع الهلال قبل قليل. pic.twitter.com/dAEqcEThTq — UAE News Sport (@action_news) ٣١ أغسطس ٢٠١٨

ويفتتح نادي الهلال مشواره في الدوري السعودي للموسم الجديد 2018/2019، عندما يستقبل منافسه الفيحاء، اليوم الجمعة، على استاد جامعة الملك سعود.

ويسعى الهلال لتأكيد رغبته في التتويج بالألقاب، بعد أيام قليلة من تتويجه بلقب كأس السوبر السعودي بفوزه 3/2 على الاتحاد.

والهلال هو أكثر الأندية تتويجًا بالدوري السعودي بـ 15 لقبًا، بينها آخر لقبين.