الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي‎

يفتتح نادي الهلال مشواره في الدوري السعودي للموسم الجديد 2018/2019، عندما يستقبل منافسه الفيحاء، اليوم الجمعة، على استاد جامعة الملك سعود.

وتقام مباراة الهلال والفيحاء اليوم الجمعة، الساعة 18:55 بتوقيت مكة المكرمة، 17:55 بتوقيت غرينتش.

وتبث المباراة على قناة KSA Sports HD2، بصوت المعلق فهد العتيبي.

ويسعى الهلال لتأكيد رغبه في التتويج بالألقاب، بعد أيام قليلة من تتويجه بلقب كأس السوبر السعودي بفوزه 3/2 على الاتحاد.

والهلال هو أكثر الأندية تتويجًا بالدوري السعودي بـ 15 لقبًا، بينها آخر لقبين.

وافتتحت مباريات الدوري السعودي أمس بتعادل الاتفاق مع الرائد، والوحدة مع الحزم، وفوز النصر على أُحد.