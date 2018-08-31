مباراة الهلال والفيحاء.. ماذا ينتظر الزعيم في الاختبار الأول بالدوري السعودي؟

تترقب جماهير نادي الهلال الظهور الأول لفريقها في بطولة الدوري السعودي في مواجهة مثيرة تنتظره، مساء الجمعة، أمام ضيفه الفيحاء على ملعب “جامعة الملك سعود” بالجولة الأولى للبطولة.

ويسعى الهلال حامل اللقب لفوز عريض على حساب الفيحاء الذي يسعى لمفاجأة الزعيم في مواجهة يبدو أنه لا تنقصها الإثارة تستعرض ملامحها “إرم نيوز” في التقرير التالي:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يلتقي الفريقان على ملعب “جامعة الملك سعود” في الجولة الأولى لبطولة الدوري.

وتقام المباراة في الساعة 18:55 بتوقيت مكة المكرمة، 17:55 بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة ksa الرياضية 2 بصوت المعلق السعودي الشهير فهد العتيبي.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان في مواجهتين رسميتين بعد صعود الفيحاء في الموسم الماضي إلى بطولة الدوري السعودي.

وفاز الهلال على الفيحاء بنتيجة 2/1 في افتتاح الدوري بالموسم الماضي حيث سجل عبدالله الحافظ والسوري عمر خربين للأزرق وروني فرنانديز للفيحاء بينما فاز الفيحاء على ملعبه بنتيجة 2/1 بثنائية روني فرنانديز ودانيلو أسبريلا وأحرز ياسر الشهراني هدف الهلال.

الهلال والأسلحة الفتاكة

يخوض الهلال الموسم الحالي بقيادة فنية مختلفة مع المدرب البرتغالي خورخي خيسوس الذي تولى المهمة وبدأ موسمه بنجاح بعد أن حصد السوبر السعودي على حساب الاتحاد كما تقدم بالبطولة العربية.

ويعتمد الهلال على أبرز نجومه الذين تعاقد معهم وعلى رأسهم الفرنسي بوفاتمبي غوميز والإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري” والبيروفي أندري كاريلو مع عودة سالم الدوسري وانضمام المدافع الإسباني ألبرتو بواتيا.

ويراهن خيسوس على مثلث هجومي يضم كاريلو وغوميز والدوسري وخلفهما عموري وكارلوس إدواردو مع لاعب الارتكاز محمد كنو.

الفيحاء والبحث عن مفاجأة

يبحث الفيحاء عن مفاجأة في مواجهة الهلال، ويأمل المدرب الأرجنتيني غوستافو غوستاس فرض أسلوبه في مواجهة خيسوس.

وتعاقد الفيحاء مع الحارس الكولومبي كريستيان بونيلا وثلاثي الهلال عبدالرحمن اليامي وأحمد بومسعد ونايف كريري بجانب البرازيلي نالدو وعبدالعزيز مجرشي.

وقال عادل عبدالرحمن مدرب الشباب السعودي الأسبق لشبكة “إرم نيوز” إن الفيحاء يلعب كرة جماعية دفاعية بشكل كبير ويعتمد على قدرات هدافه روني فرنانديز الذي يستطيع إزعاج دفاعات الهلال.

وأضاف: ” الهلال في كامل قوته لديه صفقات رائعة تستطيع أن تمنح الانتصار للفريق خاصة أن الفريق في حالة فنية مميزة”.