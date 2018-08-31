شاهد عملية قطب فوق عين برونو أوفيني بعد مباراة نادي النصر وأُحد في الدوري السعودي (فيديو)

نشر اللاعب البرازيلي بيتروس ماثيوس لاعب نادي النصر مقطع فيديو لعملية قطب جرح زميله برونو أوفيني فوق عينه مباشرة، نتيجة تعرضه للإصابة في مباراة النصر وأُحد، أمس الخميس، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي للموسم الجديد 2018/2019.

وحقق النصر فوزًا دراميًا على أُحد، بعدما سجل المهاجم المغربي نورالدين إمرابط هدفًا قبل لحظات على نهاية المباراة، ليحقق العالمي أول 3 نقاط في الموسم الجديد.

وعقب المباراة نشر ماثيوس مقطع فيديو على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر الفيديو تعرض اللاعب البرازيلي برونو أوفيني لعملية قطب بين العين والحاجب.

ورغم قوة الإصابة التي تعرض لها أوفيني؛ إلا أنه شارك في المباراة حتى صافرة النهاية.