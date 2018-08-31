تركي آل الشيخ: الشروع في بناء ملاعب خاصة لأندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي (فيديو)

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، عن الشروع في بناء ملاعب خاصة لأندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وقال آل الشيخ في مداخلة هاتفية مع قناة (ksa soprts): إن هذه الملاعب تتسع لحوالي 40 ألف متفرج.

وأشار آل الشيخ إلى أن هناك قرارًا بانتقال نادي الشباب إلى ملعب جامعة الملك سعود، مؤكدًا على أن المرحلة الثانية ستشهد بناء ملاعب خاصة لبقية الأندية السعودية.

وشدد آل الشيخ على أن هذه الخطوة هي بوابة تاريخية للرياضة السعودية في مجال كرة القدم، بناء ملاعب خاصة للأندية سيشكل مجالًا أوسع لاستثمار التنافس الجماهيري، لاستضافة مناسبات عالمية بشكل أكبر، ولصناعة جيل في المستقبل.

وأضاف آل الشيخ أن هناك خططًا تطويرية قصيرة المدى مثل إضافة 8 عناصر أجنبية، ستحقق فائدة تنافسية وفنية في القريب العاجل.

وعن حقوق البث التلفزيوني لمسابقات الكرة السعودية، قال آل الشيخ: “سنعقد اجتماعات عدة مطلع شهر سبتمبر القادم بحضور هيئة الرياضة واتحاد كرة القدم ورابطة دوري المحترفين وشركتي الاتصالات والأبحاث وMBC وشركة صلة والعالمية؛ للتباحث حول النقل التلفزيوني حتى يكون في مستوى الحدث”.

???? || مداخلة معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ

– رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضةhttps://t.co/oSdYOWb86S#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان

#KSA_SPORTS — KSA SPORTS (@riyadiyatv) ٣١ أغسطس ٢٠١٨

من جهة أخرى قال آل الشيخ إنه يرغب في إعادة النظر أن يكون الحكم الرابع في مباريات الدوري السعودي أجنبي أيضًا.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغر “تويتر”: “آمل من الاتحاد السعودي لكرة القدم إعادة النظر في أن يكون الحكم الرابع أجنبي أيضاً… إلى أن يصبح الحكم السعودي جاهزًا”.

آمل من الاتحاد السعودي لكرة القدم إعادة النظر في أن يكون الحكم الرابع أجنبي أيضاً… إلى أن يصبح الحكم السعودي جاهزا .. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٣١ أغسطس ٢٠١٨

كما طلب آل الشيخ من الاتحاد السعودي عدم تضارب مواعيد مباريات الأندية الجماهيرية قائلًا: “آمل من الاتحاد السعودي إعادة النظر مره أخرى في جدول الدوري، الفرق الجماهيرية يجب أن لا تلعب في نفس التوقيت”.