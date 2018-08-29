نادي الهلال السعودي يجدد تعاقده مع قائده محمد الشلهوب (صور)

أعلن نادي الهلال السعودي تجديد تعاقده مع محمد الشلهوب قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مدة موسم واحد.

وأنهت إدارة نادي الهلال إجراءات التعاقد مع الشلهوب قبيل انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد بيوم واحد.

وأشار نادي الهلال في بيان رسمي إلى أن تجديد التعاقد مع الشلهوب جاء بتوصية من البرتغالي خوخري خيسوس المدير الفني للفريق، والذي أشاد باللاعب خلال فترة الإعداد.

وتوّج الشلهوب بلقب السوبر السعودي بعد الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، ليرفع محمد الشلهوب رصيده إلى 31 بطولة متنوعة ما بين ألقاب محلية وقارية.

وانطلقت مسيرة محمد الشلهوب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عام 1998، ونجح في تحقيق العديد من البطولات معه، ومنها الدوري السعودي 7 مرات، كأس ولي العهد 11 مرة، وكأس خادم الحرمين الشريفين مرتين، بالإضافة إلى السوبر السعودي مرتين.

كما توّج محمد الشلهوب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعدد من البطولات مرة واحدة فقط، وهي؛ دوري أبطال آسيا، كأس السوبر المصري السعودي، كأس السوبر الآسيوي، البطولة العربية للأندية، كأس أبطال الكؤوس، كأس المؤسس السعودي.