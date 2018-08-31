صورة لتركي آل الشيخ من داخل المستشفى الذي يعالج به في نيويورك‎

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية وهو داخل مستشفى Newyork Presbyterian في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وظهرت ملامح التعب والإجهاد على وجه تركي آل الشيخ وهو يجلس على كرسي داخل المستشفى.

وفي 23 من الشهر الحالي أعلن آل الشيخ تعرضه لوعكة صحية من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك مدونًا :”أنا داخل المستشفى النهاردة عشان كده حبيت أودعكم بالبوستات دي”.